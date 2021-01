Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli a rischio rinvio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Juventus di Supercoppa rischia il rinvio. Stavolta nulla a che vedere con il Covid-19 e le disposizioni dell’Asl, il problema è legato al meteo. Sulla sfida in programma questa sera al Mapei Stadium incombe infatti la minaccia della nebbia, che ieri sera è scesa implacabile su Reggio Emilia. E’ chiaro che sia scattato l’allarme in vista di stasera, quando in palio ci sarà il primo trofeo stagionale. Le previsioni indicano infatti che tra le ore 20 e la mezzanotte è prevista un’alta percentuale di umidità, fattore che potrebbe compromettere la visibilità. E se pure si dovesse giocare, in quel caso l’impatto visivo non sarebbe edificante. Le perplessità sollevate da più parti sulla scelta della sede potrebbero, purtroppo, trovare conferma. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodirischia il. Stavolta nulla a che vedere con il Covid-19 e le disposizioni dell’Asl, il problema è legato al meteo. Sulla sfida in programma questa sera al Mapei Stadium incombe infatti la minaccia della nebbia, che ieri sera è scesa implacabile su Reggio Emilia. E’ chiaro che sia scattato l’allarme in vista di stasera, quando in palio ci sarà il primo trofeo stagionale. Le previsioni indicano infatti che tra le ore 20 e la mezzanotte è prevista un’alta percentuale di umidità, fattore che potrebbe compromettere la visibilità. E se pure si dovesse giocare, in quel caso l’impatto visivo non sarebbe edificante. Le perplessità sollevate da più parti sulla scelta della sede potrebbero, purtroppo, trovare conferma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

