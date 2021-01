Supercoppa Italiana, esordio della PS5 Cam in Juventus-Napoli (FOTO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il sapore della novità al Mapei Stadium. In campo Juventus-Napoli per la Supercoppa Italiana ma l’innovazione è solo in televisione. La partita ha visto infatti l’esordio della PS5 Cam. Solo replay e non azioni in diretta. Effetto play station e spettacolo assicurato anche se il match di Reggio Emilia fin qui ha faticato a prendere slancio. Diverse le reazioni social. C’è chi applaude la scelta. Ma non manca chi storce il naso: “Fa venire il mal di mare”. FOTO #PS5 Cable Cam in #JuveNapoli #SupercoppaItaliana ? pic.twitter.com/3e2f6kUc22 — Curx (@Curx ) January 20, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il saporenovità al Mapei Stadium. In campoper lama l’innovazione è solo in televisione. La partita ha visto infatti l’PS5 Cam. Solo replay e non azioni in diretta. Effetto play station e spettacolo assicurato anche se il match di Reggio Emilia fin qui ha faticato a prendere slancio. Diverse le reazioni social. C’è chi applaude la scelta. Ma non manca chi storce il naso: “Fa venire il mal di mare”.#PS5 Cable Cam in #Juve? pic.twitter.com/3e2f6kUc22 — Curx (@Curx ) January 20, 2021 SportFace.

