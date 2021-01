Supercoppa alla Juventus, Ronaldo-Morata piegano il Napoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Juventus conquista la nona Supercoppa italiana della sua storia. Al Mapei Stadium i bianconeri battono il Napoli grazie alle rete numero 760 di Cristiano Ronaldo in carriera e il gol allo scadere di Morata. Dopo una prima frazione convincente, gli uomini di Gattuso calano e lasciano il pallino in mano alla ‘Vecchia Signorà che non perdona e riscatta il ko di San Siro contro l'Inter. Nel finale Insigne sbaglia anche un calcio di rigore. Il Napoli si accende assieme al suo capitano e dal quarto d'ora in poi inizia a creare le prime sortite offensive. Al 29? arriva la più ghiotta chance dei primi 45?: Demme trova un pertugio sulla sinistra, mette un cross su cui arriva Lozano il cui colpo di testa è sventato miracolosamente da Szczesny con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Laconquista la nonaitaliana della sua storia. Al Mapei Stadium i bianconeri battono ilgrazie alle rete numero 760 di Cristianoin carriera e il gol allo scadere di. Dopo una prima frazione convincente, gli uomini di Gattuso calano e lasciano il pallino in mano‘Vecchia Signorà che non perdona e riscatta il ko di San Siro contro l'Inter. Nel finale Insigne sbaglia anche un calcio di rigore. Ilsi accende assieme al suo capitano e dal quarto d'ora in poi inizia a creare le prime sortite offensive. Al 29? arriva la più ghiotta chance dei primi 45?: Demme trova un pertugio sulla sinistra, mette un cross su cui arriva Lozano il cui colpo di testa è sventato miracolosamente da Szczesny con un ...

