Supercoppa alla Juventus | Ronaldo-Morata piegano il Napoli

(Di giovedì 21 gennaio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Laconquista la nonaitaliana della sua storia. Al Mapei Stadium i bianconeri battono ilgrazie alle rete numero 760 di Cristianoin carriera e il gol allo scadere di. Dopo una prima frazione convincente, gli uomini di Gattuso calano e lasciano il pallino in mano‘Vecchia Signorà che non perdona e riscatta il ko di San Siro contro l’Inter. Nel finale Insigne sbaglia anche un calcio di rigore. Ilsi accende assieme al suo capitano e dal quarto d’ora in poi inizia a creare le prime sortite offensive. Al 29? arriva la più ghiotta chance dei primi 45?: Demme trova un pertugio sulla sinistra, mette un cross su cui arriva Lozano il cui colpo di testa è sventato miracolosamente da Szczesny con ...