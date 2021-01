Superbonus 110%: cos’è, come ottenerlo, requisiti. Online il sito dedicato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del Superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo delprevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini. L'articolo .

