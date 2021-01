Sundance Film Festival: dal 28 gennaio l’edizione virtuale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Sundance Film Festival riunisce i narratori più originali e il pubblico più avventuroso per il suo programma annuale di Film drammatici, documentari e cortometraggi; spettacoli, mostre e esperienze di realtà virtuale; narrazione seriale; conversazioni e tavole rotonde di Filmmaker; eventi musicali. Dal 1985, centinaia di Film lanciati al Festival hanno ottenuto successo mondiale. Quali sono le novità per l’edizione 2021 del Sundance Film Festival? In questa edizione del Sundance ha selezionato 71 lungometraggi, in rappresentanza di 29 paesi e 38 registi esordienti. 14 Film e progetti annunciati oggi sono supportati dal ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilriunisce i narratori più originali e il pubblico più avventuroso per il suo programma annuale didrammatici, documentari e cortometraggi; spettacoli, mostre e esperienze di realtà; narrazione seriale; conversazioni e tavole rotonde dimaker; eventi musicali. Dal 1985, centinaia dilanciati alhanno ottenuto successo mondiale. Quali sono le novità per2021 del? In questa edizione delha selezionato 71 lungometraggi, in rappresentanza di 29 paesi e 38 registi esordienti. 14e progetti annunciati oggi sono supportati dal ...

MoliPietro : Sundance Film Festival: dal 28 gennaio l’edizione virtuale - __Outsider___ : @mviass @mirianagrassi1 (intanto mi è partito a briglia sciolta un trip che va da Butch Cassidy al Mucchio selvaggi… - RBcasting : IDM Alto Adige: Ronny Trocker al Sundance Film Festival con 'Human Factors'. Il regista e produttore originario di… - AlbertoPellarin : RT @RadioRadicale: Cinema & #cinema racconta 'L'ultimo turno' di Andrew Cohn, con Richard Jenkins, presentato al #Sundance Film Festival. D… - HorrorShowfest : ?? Il 19 gennaio 2004 Saw - L'enigmista di James Wani veniva proiettato in anteprima a Park City, Utah in occasione… -