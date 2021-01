Stefania Orlando vuole uscire ma gli altri concorrenti la bloccando facendo il “muro umano”. Cos’è successo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attuale e quinta edizione è certamente la più longeva della storia del Grande Fratello Vip. I concorrenti, infatti, più volte hanno affermato di essere stanchi e, in taluni casi, sono anche arrivati a minacciare di varcare anticipatamente dalla porta rossa. Anche Stefania Orlando, nell’ultima diretta, ha ammesso una certa spossatezza in risposta alla domanda di Signorini. E proprio lei, si può dire che sia stata la protagonista della puntata del 18 gennaio in cui ha dovuto affrontare un dolore che, al momento, non è in grado di gestire in modo semplice. A provocare questo grande turbamento sono state alcune dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato e della figlia avuta dalla nuova moglie. L’attore ha avuto modo, tramite un’ospitata a Pomeriggio Cinque, di parlare più apertamente del rapporto con ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attuale e quinta edizione è certamente la più longeva della storia del Grande Fratello Vip. I, infatti, più volte hanno affermato di essere stanchi e, in taluni casi, sono anche arrivati a minacciare di varcare anticipatamente dalla porta rossa. Anche, nell’ultima diretta, ha ammesso una certa spossatezza in risposta alla domanda di Signorini. E proprio lei, si può dire che sia stata la protagonista della puntata del 18 gennaio in cui ha dovuto affrontare un dolore che, al momento, non è in grado di gestire in modo semplice. A provocare questo grande turbamento sono state alcune dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato e della figlia avuta dalla nuova moglie. L’attore ha avuto modo, tramite un’ospitata a Pomeriggio Cinque, di parlare più apertamente del rapporto con ...

