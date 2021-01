Stati Uniti, Trump rientra in Florida mentre Biden giura da presidente e viene accolto da un gruppo di sostenitori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump è stato salutato da alcuni sostenitori a West Palm Beach, in Florida, mentre rientrava nella sua casa. Il ritorno in Florida di Trump è avvenuto in contemporanea alla cerimonia di inaugurazione del suo successore Joe Biden. Trump ha rotto con la lunga tradizione statunitense di ex presidenti presenti alle inaugurazioni, non partecipando all’insediamento a Washington L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Iluscente degliDonaldè stato salutato da alcunia West Palm Beach, inva nella sua casa. Il ritorno indiè avvenuto in contemporanea alla cerimonia di inaugurazione del suo successore Joeha rotto con la lunga tradizione statunitense di ex presidenti presenti alle inaugurazioni, non partecipando all’insediamento a Washington L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

