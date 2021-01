Stati Uniti, Trump lascia la Casa Bianca e avverte: “Torneremo, in qualche modo” – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A poche ore all’insediamento dell’amministrazione Biden-Harris, che concluderà i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, Il tycoon è volato in Florida con Melania. Alla fine di un breve discorso di commiato, prima di salire sull’elicottero, ha assicurato: “Torneremo, in qualche modo“, annunciando un suo ritorno in politica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A poche ore all’insediamento dell’amministrazione Biden-Harris, che concluderà i quattro anni di Donaldalla, Il tycoon è volato in Florida con Melania. Alla fine di un breve discorso di commiato, prima di salire sull’elicottero, ha assicurato: “, in“, annunciando un suo ritorno in politica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Oggi è una giornata molto emozionate per tanti di noi. @JoeBiden diventa il 46’ Presidente degli Stati Uniti d’Amer… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - RaiNews : 'Signore e signori, il Presidente eletto degli Stati Uniti' L'arrivo in Campidoglio del 46° Presidente Usa Joe… - Volevodirti_28 : 1000 persone per l'insediamento del presidente degli Stati Uniti contro 250.000 oltretutto dopo l'uscita di scena d… - harrythevillain : RT @perchetendenza: #InaugurationDay: Perché oggi è il giorno dell'insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d'Am… -