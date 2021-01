Stati Uniti, Lady Gaga canta l’inno nazionale alla cerimonia d’insediamento di Joe Biden – video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lady Gaga ha cantato l’inno nazionale americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris accompagnata dalla banda dei Marines. È stata la prima pop star a esibirsi sul palco durante la cerimonia del giuramento di Joe Biden e Kamala Harris L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)hatoamericanodi insediamento di Joee Kamala Harris accompagnata dbanda dei Marines. È stata la prima pop star a esibirsi sul palco durante ladel giuramento di Joee Kamala Harris L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Oggi è una giornata molto emozionate per tanti di noi. @JoeBiden diventa il 46’ Presidente degli Stati Uniti d’Amer… - MediasetTgcom24 : Biden ha giurato come 46esimo Presidente degli Stati Uniti - rtl1025 : ???? Bandiera degli Stati Uniti #KamalaHarris giura e diventa la prima #vicepresidente donna, di origini afroamerican… - notALICEiswear : RT @xdiordepp: Lady Gaga: da Poker Face all'inno americano per l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti. La più iconica di sempre #… - foolsvthoms : finalmente gli stati uniti non hanno più t*ump come presidente. ce l'hanno fatta. -