Stati Uniti, Joe Biden giura come presidente su un’antica Bibbia sostenuta dalla moglie Jill (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe Biden ha giurato come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il democratico ha giurato davanti al giudice della Corte suprema John Roberts, su un’antica Bibbia di proprietà della famiglia dal 1893, sostenuta dalla First Lady Jill. Attorno a lui, la famiglia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joehato46esimodegli. Il democratico hato davanti al giudice della Corte suprema John Roberts, sudi proprietà della famiglia dal 1893,First Lady. Attorno a lui, la famiglia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Oggi è una giornata molto emozionate per tanti di noi. @JoeBiden diventa il 46’ Presidente degli Stati Uniti d’Amer… - sbonaccini : Mi dispiace per i sovranisti nostrani, che avrebbero preferito la rielezione di Trump, ma oggi inizia una nuova st… - TgLa7 : Usa: ***Joe Biden giura ed è il 46esimo Presidente degli Stati Uniti****** - SebShephard : RT @pondgitsune: è fatta, Lady Gaga è finalmente la nuova presidente degli Stati Uniti - RODOLFOSALVATOR : RT @sbonaccini: Mi dispiace per i sovranisti nostrani, che avrebbero preferito la rielezione di Trump, ma oggi inizia una nuova stagione p… -