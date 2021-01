Stati Uniti, Jennifer Lopez canta alla cerimonia di insediamento di Joe Biden. Il messaggio (in spagnolo) dal palco: “Libertà e giustizia per tutti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche Jennifer Lopez, dopo l’emozionante performance di Lady Gaga che ha cantato l’inno nazionale, è salita sul palco dell’Inauguration Day. J.Lo si è esibita in un medley di due brani, “This is your land”, celebre canzone di protesta di Woody Guthrie, e la tradizionale “America the beautiful”, inno patriottico usato per introdurre importanti eventi sportivi come il Super Bowl e WrestleMania. Tutta vestita di bianco, Lopez dal palco ha poi lanciato un messaggio in spagnolo, gridando “Libertà e giustizia per tutti”. La cantante durante la performance è apparsa visibilmente commossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche, dopo l’emozionante performance di Lady Gaga che hato l’inno nazionale, è salita suldell’Inauguration Day. J.Lo si è esibita in un medley di due brani, “This is your land”, celebre canzone di protesta di Woody Guthrie, e la tradizionale “America the beautiful”, inno patriottico usato per introdurre importanti eventi sportivi come il Super Bowl e WrestleMania. Tutta vestita di bianco,dalha poi lanciato unin, gridando “per”. Lante durante la performance è apparsa visibilmente commossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

