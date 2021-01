Sportitalia (14 dicembre): “Fiorentina forte su Kokorin”. E la famosa smentita di Pradè del 21… (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era il 14 dicembre quando Sportitalia anticipò la notizia del forte interesse della Fiorentina per Aleksandr Kokorin, ormai oltre un mese fa. Una pista concreta, molto concreta, che in queste ore sta diventando sempre più calda, destinata ad andare in porto. Eppure, appena una settimana dopo, Daniele Pradè cascò dalle nuvole, il direttore sportivo viola dichiarò che la Fiorentina non era interessata a Kokorin e che non sarebbe stata una pista plausibile. Chi si diverte con le smentite senza senso, spesso rischia di fare una brutta figura… Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Era il 14quandoanticipò la notizia delinteresse dellaper Aleksandr, ormai oltre un mese fa. Una pista concreta, molto concreta, che in queste ore sta diventando sempre più calda, destinata ad andare in porto. Eppure, appena una settimana dopo, Danielecascò dalle nuvole, il direttore sportivo viola dichiarò che lanon era interessata ae che non sarebbe stata una pista plausibile. Chi si diverte con le smentite senza senso, spesso rischia di fare una brutta figura… Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

