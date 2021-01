Spezia, Saponara esulta: “Con la Roma fatta un’impresa. Con lo spirito del mister possiamo dar fastidio a tutti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo Spezia batte la Roma per 4-2 ai supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli di Gennaro Gattuso. Grande prova per i liguri che inaspettatamente eliminano i più quotati giallorossi. Tra i protagonisti del match, sicuramente Riccardo Saponara, autore di una doppietta. Il trequartista, a fine partita, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la prova personale e di squadra elogiando il lavoro del tecnico Italiano e dei compagni.Saponara esulta: "fatta l'impresa"caption id="attachment 1082313" align="alignnone" width="812" Spezia Saponara (getty images)/caption"Abbiamo fatto un'impresa perché siamo venuti qui per fare la nostra partita, abbiamo giocato con coraggio da subito e trovato due gol. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lobatte laper 4-2 ai supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli di Gennaro Gattuso. Grande prova per i liguri che inaspettatamente eliminano i più quotati giallorossi. Tra i protagonisti del match, sicuramente Riccardo, autore di una doppietta. Il trequartista, a fine partita, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la prova personale e di squadra elogiando il lavoro del tecnico Italiano e dei compagni.: "l'impresa"caption id="attachment 1082313" align="alignnone" width="812"(getty images)/caption"Abbiamo fatto un'impresa perché siamo venuti qui per fare la nostra partita, abbiamo giocato con coraggio da subito e trovato due gol. ...

Gazzetta_it : #CoppaItalia, #RomaSpezia 2-4 dts Incredibile all'Olimpico, lo Spezia ne fa 4 e la Roma (in 9) va a casa! - ItaSportPress : Spezia, Saponara esulta: 'Con la Roma fatta un'impresa. Con lo spirito del mister possiamo dar fastidio a tutti' -… - 45acpjoe : RT @_Cotu: - commento di Bruno Giordano; - doppio svantaggio in 15’; - doppia espulsione in 40’’ nel 1o supplementare; - 2-3 di Verde; - cu… - RRobertoPalumbo : RT @MRoscioni: 2-4 Fai 6 cambi. Con le seconde linee dello #Spezia. Fai 6 cambi. Segna #Verde, di testa. Fai 6 cambi. Saponara fa il cucchi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #RomaSpezia, le pagelle: #Kumbulla crollo, 4,5. #Saponara incanta: 7,5 -