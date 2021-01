Spezia, incontro con Papa Francesco: «Complimenti, siete stati bravi» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questa mattina lo Spezia ha fatto visita in Vaticano a Papa Francesco Dopo l’impresa in Coppa Italia con l’eliminazione della Roma all’Olimpico, lo Spezia questa mattina ha anche incontrato in Vaticano Papa Francesco. Come riportato da Vaticano News, il Pontefice ha fatto i Complimenti alla squadra di Vincenzo Italiano. «Prima di tutto, Complimenti, perché ieri siete stati bravi. In Argentina si balla il tango, che è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E voi oggi siete 4-2. Mi piace vedere lo sforzo dei giovani nello sport. Lo sport è una meraviglia, porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questa mattina loha fatto visita in Vaticano aDopo l’impresa in Coppa Italia con l’eliminazione della Roma all’Olimpico, loquesta mattina ha anche incontrato in Vaticano. Come riportato da Vaticano News, il Pontefice ha fatto ialla squadra di Vincenzo Italiano. «Prima di tutto,, perché ieri. In Argentina si balla il tango, che è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E voi oggi4-2. Mi piace vedere lo sforzo dei giovani nello sport. Lo sport è una meraviglia, porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro». Leggi su Calcionews24.com

