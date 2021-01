Spal, Castro ceduto al Karagumruk a titolo definitivo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FERRARA - Lucas Castro dice addio alla Spal per approdare in Turchia, al Karagumruk di Viviano e Bertolacci . Questo il messaggio dei biancazzurri sul loro sito ufficiale: "S. P. A. L. srl comunica di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FERRARA - Lucasdice addio allaper approdare in Turchia, aldi Viviano e Bertolacci . Questo il messaggio dei biancazzurri sul loro sito ufficiale: "S. P. A. L. srl comunica di ...

sportli26181512 : Spal, Castro ceduto al Karagumruk a titolo definitivo: Il Pata lascia gli estensi dopo un anno esatto… - cops27mb1 : Il diario del calciomercato – Castro lascia la Spal e vola in Turchia, il Chievo cede Pucciarelli negli Emirati… - sportal_it : Spal, è ufficiale l'addio di Lucas Castro - SerieBNewsCom : ???? #UFFICIALE, nuova avventura per #Castro: l'argentino passa al #Karagumruk. - ideaRACatania : ??EX CATANIA:CASTRO IN TURCHIA. Tre campionati con addosso la maglia del Catania (due di A, uno in B). Da oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Castro UFFICIALE: Karagumruk, arriva il fantasista argentino Lucas Castro dalla SPAL TUTTO mercato WEB Spal, Castro ceduto al Karagumruk a titolo definitivo

FERRARA - Lucas Castro dice addio alla Spal per approdare in Turchia, al Karagumruk di Viviano e Bertolacci. Questo il messaggio dei biancazzurri sul loro sito ufficiale: "S.P.A.L. srl comunica di ave ...

L’ex Cagliari Castro lascia la Spal e saluta l’Italia: va al Karagümrük

Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco con un comunicato dopo visite mediche e firma sul contratto Lucas Castro lascia l’Italia dopo tante gare sulle spalle tra Catania, Cagliari e Spal. Il centr ...

FERRARA - Lucas Castro dice addio alla Spal per approdare in Turchia, al Karagumruk di Viviano e Bertolacci. Questo il messaggio dei biancazzurri sul loro sito ufficiale: "S.P.A.L. srl comunica di ave ...Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco con un comunicato dopo visite mediche e firma sul contratto Lucas Castro lascia l’Italia dopo tante gare sulle spalle tra Catania, Cagliari e Spal. Il centr ...