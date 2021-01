Spadafora | “Complimenti alla Juve | il prossimo trofeo spero che possa essere assegnato col pubbico presente”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Ministro dello Sport Vincenzo, tramite il proprio account Twitter, si è complimentato con lantus dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Napoli: “ntus per la vittoria della trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana, primonazionale di questa stagione. Con l’auspicio che ilcon il pubblico sugli spalti”.ntus per la vittoria della trentatreesima edizione della #Supercoppa Italiana, primonazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il...