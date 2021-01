S&P 500 e Nasdaq ai massimi storici spinti da insediamento Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, in una giornata di festa in cui tutto il mondo guarda agli USA per l’insediamento di Joe Biden. Guadagno dello 0,80% per il Dow Jones; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.852 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,24%), che raggiunge massimi storici; con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,78%). I grandi guadagni di Netflix hanno innescato una giornata positiva per tutte quelle aziende tecnologiche che hanno beneficiato dal boom dello smart working e dell’intrattenimento da casa. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+3,89%), beni di consumo secondari (+2,11%) e informatica (+2,08%). Il settore finanziario, con il suo -0,55%, si attesta ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, in una giornata di festa in cui tutto il mondo guarda agli USA per l’di Joe. Guadagno dello 0,80% per il Dow Jones; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.852 punti. Ottima la prestazione del100 (+2,24%), che raggiunge; con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,78%). I grandi guadagni di Netflix hanno innescato una giornata positiva per tutte quelle aziende tecnologiche che hanno beneficiato dal boom dello smart working e dell’intrattenimento da casa. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+3,89%), beni di consumo secondari (+2,11%) e informatica (+2,08%). Il settore finanziario, con il suo -0,55%, si attesta ...

Uncle Joe diventa ufficialmente il 46° presidente degli Usa: 'La democrazia ha prevalso'. L'uscente: 'Ritorneremo'.

