Sorpresa Bologna | tratta Swiderski

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Bologna

Corriere dello Sport.it

Sono solo quattro i giocatori del Bologna scesi in campo dal primo minuto in tutte e dieci le partite in cui i rossoblù hanno ottenuto almeno un punto: Musa Barrow, Danilo, Takehiro Tomiyasu e il semp ...Bologna, 20 gennaio 2021 – Virtus per confermare l’imbattibilità a livello continentale, Bourg en Bresse per rilanciare le proprie chance di passaggio nelle Top16 di EuroCup. Domani sera alle 18.45, l ...