Sondaggi politici elettorali oggi 20 gennaio: tonfo di Salvini e Meloni, Pd e 5 Stelle recuperano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 20 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Netto calo per Fratelli d’Italia e Lega, mentre le forze di maggioranza recuperano. È questa la fotografia emersa dall’ultimo Sondaggio di Swg per il Tg La7 del 18 gennaio 2021. Proprio nei giorni più difficili della crisi, gli italiani sembrano premiare i partiti di Governo. La Lega resta la forza politica con il maggior numero di consensi, ma il divario con il Partito Democratico si riduce. Recupera anche il Movimento 5 Stelle, comunque lontano dai fasti delle politiche del 2018. Ma vediamo i dati nel dettaglio. Secondo il Sondaggio di Swg, la Lega resta primo partito con il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021)20: ultimissimi– Netto calo per Fratelli d’Italia e Lega, mentre le forze di maggioranza. È questa la fotografia emersa dall’ultimoo di Swg per il Tg La7 del 182021. Proprio nei giorni più difficili della crisi, gli italiani sembrano premiare i partiti di Governo. La Lega resta la forza politica con il maggior numero di consensi, ma il divario con il Partito Democratico si riduce. Recupera anche il Movimento 5, comunque lontano dai fasti delle politiche del 2018. Ma vediamo i dati nel dettaglio. Secondo ilo di Swg, la Lega resta primo partito con il ...

