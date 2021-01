Sondaggi elettorali Tecnè: tengono Pd e M5S, giù sovranisti e Italia viva (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I partiti che compongono la maggioranza giallo rossa possono tirare un sospiro di sollievo. La crisi di governo non ha avuto effetti negativi sul loro consenso. Anzi, c’è stato addirittura un rimbalzo positivo secondo i dati rilevati dai Sondaggi elettorali Tecnè condotti tra il 16 e il 17 gennaio. Pd e Movimento 5 Stelle sono cresciuti rispettivamente al 20,2% e al 14,3%. Bene anche La Sinistra salita al 3,4%. Chi invece paga lo scotto della crisi è il partito che l’ha provocata: Italia viva. Il partito di Renzi fa un ulteriore passo indietro e cala al 2,2%, rischiando di finire dietro +Europa data al 2%. Il rischio di irrilevanza politica alle prossime elezioni – quando ci saranno – è reale. Male anche i partiti sovranisti: la Lega scende al 23,2% mentre Fratelli ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I partiti che compongono la maggioranza giallo rossa possono tirare un sospiro di sollievo. La crisi di governo non ha avuto effetti negativi sul loro consenso. Anzi, c’è stato addirittura un rimbalzo positivo secondo i dati rilevati daicondotti tra il 16 e il 17 gennaio. Pd e Movimento 5 Stelle sono cresciuti rispettivamente al 20,2% e al 14,3%. Bene anche La Sinistra salita al 3,4%. Chi invece paga lo scotto della crisi è il partito che l’ha provocata:. Il partito di Renzi fa un ulteriore passo indietro e cala al 2,2%, rischiando di finire dietro +Europa data al 2%. Il rischio di irrilevanza politica alle prossime elezioni – quando ci saranno – è reale. Male anche i partiti: la Lega scende al 23,2% mentre Fratelli ...

AntonioOpallo61 : RT @ottogattotto: Israele: Il Likud avanti nei sondaggi elettorali ma non avrebbe i numeri per governare. Contattato #Mastella. - mariano_perini : RT @ottogattotto: Israele: Il Likud avanti nei sondaggi elettorali ma non avrebbe i numeri per governare. Contattato #Mastella. - annalisapanello : RT @ottogattotto: Israele: Il Likud avanti nei sondaggi elettorali ma non avrebbe i numeri per governare. Contattato #Mastella. - EdiDecarolis : RT @ottogattotto: Israele: Il Likud avanti nei sondaggi elettorali ma non avrebbe i numeri per governare. Contattato #Mastella. - SacchiGg : RT @ottogattotto: Israele: Il Likud avanti nei sondaggi elettorali ma non avrebbe i numeri per governare. Contattato #Mastella. -