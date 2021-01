Sondaggi elettorali Demopolis: centrodestra vincente se si andasse al voto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri il governo Conte, orfano di Italia viva, ha ottenuto la fiducia al Senato dopo quella alla Camera di lunedì. Le urne sono scongiurate, almeno per il momento. Ma se il premier non dovesse riuscire nell’impresa di allargare la maggioranza come richiestogli dal Pd ecco allora che le elezioni anticipate tornerebbero ad affacciarsi all’orizzonte. E’ allora utile dare un’occhiata ai valori dei partiti. A questo proposito l’Istituto Demopolis ha rilevato per la trasmissione di La7, Otto e Mezzo, le intenzioni di voto ai partiti nei giorni della crisi di governo. Se si andasse al voto, la Lega sarebbe prima forza con il 23% seguita dal Pd con il 20,8%. Terzo gradino del podio per Fratelli d’Italia con il 17% mentre il M5S otterrebbe il 15,5%. Sotto il 10% Forza Italia (8%), Sinistra-LeU (3,7%), Azione (2,8%) e per ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri il governo Conte, orfano di Italia viva, ha ottenuto la fiducia al Senato dopo quella alla Camera di lunedì. Le urne sono scongiurate, almeno per il momento. Ma se il premier non dovesse riuscire nell’impresa di allargare la maggioranza come richiestogli dal Pd ecco allora che le elezioni anticipate tornerebbero ad affacciarsi all’orizzonte. E’ allora utile dare un’occhiata ai valori dei partiti. A questo proposito l’Istitutoha rilevato per la trasmissione di La7, Otto e Mezzo, le intenzioni diai partiti nei giorni della crisi di governo. Se sial, la Lega sarebbe prima forza con il 23% seguita dal Pd con il 20,8%. Terzo gradino del podio per Fratelli d’Italia con il 17% mentre il M5S otterrebbe il 15,5%. Sotto il 10% Forza Italia (8%), Sinistra-LeU (3,7%), Azione (2,8%) e per ...

Il premier ragiona già da leader della prima lista centrista e pan-ideologica. Contesta i renziani, ma "con rispetto": "Hanno scelto l'aggressione". E lusinga gli incerti per elemosinare la fiducia ...

Con la crisi di Governo si è tornati a parlare insistentemente di elezioni, ma cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? Il centrodestra ...

