Snowboardcross | i favoriti della Coppa del Mondo L’Italia punta su Sommariva e Visintin

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Scatta nel week-end, con il doppio apmento in Valmalenco, un’edizione molto particolaredeldi. Il massimo circuito internazionale per questa stagione infatti è stato fino ad ora bloccato a causa di rinvii e cancellazioni: al momento in programma c’è, oltre alle due gare in Italia, solamente la prova di Veysonnaz, per un totale di tre prove. Tra gli uomini il più atteso sarà sicuramente Alessandro Hämmerle: l’austriaco è due volte detentoresfera di cristallo e ha dimostrato nelle ultime annate di essere almeno un gradino al di sopra degli avversari. Tutti contro di lui, in una stagione che ha visto il ritiro di uno dei più grandi di sempre di questa disciplina: il francese Pierre Vaultier, che ha definitivamente appeso la tavola al chiodo. ...