Sky Rojo è la nuova serie degli ideatori de La casa di carta

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=eL0iX42kEWI Seduzione, adrenalina e crimine sembrano essere gli ingredienti principali anche di Sky, produzione originale Netflix concepita da Álex Pina, il creatore de Ladi, e dal suo team. Dopo essersi cimentato nelle vicende dei rapinatori dalla tuta rossa (che torneranno quasi sicuramente in una quinta stagione), ora Pina si concentra su unastoria che vede protagoniste tre spogliarelliste, una canadese, una argentina e una spagnola, in fuga dal loro protettore. Raggiungere la libertà non sarà, però, facile e per spianarsi la strada dovranno compiere parecchi crimini. Fra scene d’azione e tanto dark humor, Coral, Wendy e Gina, interpretate rispettivamente da Lali Esposito, Yany Prado e Victoria Sanchez, tenteranno di costruirsi una vita lontana dal night Il ...