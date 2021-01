Sky Arte-The Square: l’Arte conquista la piattaforma digitale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da domani 21 Gennaio su Sky l’Arte torna splendere almeno su una piattaforma televisiva. Il lockdown ha danneggiato i Musei ma grazie alle trasmissioni dedicate a questa splendida rappresentazione della storia e della cultura su tela si può dare uno slancio per ripartire. Sintonizzatevi su Sky Arte-The Square e vedrete la bellezza. The Square: la casa dell’Arte L’Arte è molteplice e non può essere catalogata in un recinto. L’immagine, il sogno, la melodia tutto si unisce per rappresentare emozioni e sentimenti. Si tratta di un arcobaleno di colori vivaci e vividi che non passano ami di moda. The squadre è la voce degli artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che possono parlare direttamente al pubblico, anche se virtualmente. Art Night racconta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da domani 21 Gennaio su Sky l’torna splendere almeno su unatelevisiva. Il lockdown ha danneggiato i Musei ma grazie alle trasmissioni dedicate a questa splendida rappresentazione della storia e della cultura su tela si può dare uno slancio per ripartire. Sintonizzatevi su Sky-Thee vedrete la bellezza. The: la casa dell’L’è molteplice e non può essere catalogata in un recinto. L’immagine, il sogno, la melodia tutto si unisce per rappresentare emozioni e sentimenti. Si tratta di un arcobaleno di colori vivaci e vividi che non passano ami di moda. The squadre è la voce degli artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che possono parlare direttamente al pubblico, anche se virtualmente. Art Night racconta ...

