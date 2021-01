Simbolo di unità e colore delle suffragette: ecco perché Kamala Harris, Jill Biden e Hillary Clinton erano vestite di viola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La cerimonia di insediamento di Joe Biden si è distinta, tra le altre cose, per un dettaglio di colore. Kamala Harris ha indossato un completo totalmente viola, che era stato anche uno dei colori principali della sua campagna elettorale; l’ex segretaria di Stato e first lady, Hillary Clinton, anche lei presente al Campidoglio, ha indossato un tailleur dello stesso colore. In viola anche Michelle Obama. Aveva fatto altrettanto Jill Biden alla veglia al Lincoln Memorial di martedì sera. A post shared by CJR (@christopherjohnrogers) Per alcuni si tratta di un Simbolo di unità – parola chiave anche nel discorso di insediamento di Biden – ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La cerimonia di insediamento di Joesi è distinta, tra le altre cose, per un dettaglio diha indossato un completo totalmente, che era stato anche uno dei colori principali della sua campagna elettorale; l’ex segretaria di Stato e first lady,, anche lei presente al Campidoglio, ha indossato un tailleur dello stesso. Inanche Michelle Obama. Aveva fatto altrettantoalla veglia al Lincoln Memorial di martedì sera. A post shared by CJR (@christopherjohnrogers) Per alcuni si tratta di undi– parola chiave anche nel discorso di insediamento di– ...

