SIAMO NELL’ANTICAMERA DELLA NOSTRA STESSA ESTINZIONE

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Christos Lynteris è docente senior di antropologia sociale presso l’Università di St Andrews e ricercatore principale del progetto di ricerca finanziato dal Consiglio europeoricerca Visual Representations of the Third Plague Pandemic . “E così facendo, questi dispositivi vengono costantemente reinventati come maschere: come apparati di trasformazione categorica volti a consentire all’umanità di persistere sull’orlofine del mondo, poiché questo è incarnato dallo spettro” prossima pandemia “. Descritte come l’ultima barriera tra noi e il virus killer a venire, le “mascherepeste” alla fine ci trasformano in una specie che abita l’anticamerasua“.Christos Lynteris (antropologia medica, studi interculturali sulla ...