Si alzano i toni tra Salvini e Bianca Berlinguer sul caso Pfizer | “Voglio rispondere senza che lei urli”

Leggi su bufale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stanno girando nuovamente dei meme su Matteo, a proposito della discussione che è andata in onda ieri sera durante Cartasu RAI 3. Una situazione che per certi versi ricorda quella alla quale abbiamo assistito alcuni mesi fa, anche sulle nostre pagine, tra i due interlocutori. Questa volta non si parla di scuola e della bufala dei plexiglass, ma di un argomento estremamente delicato come quello della fornitura di vaccini Covid da parte diqui in Italia. Pesante discussione trasule vaccini Covid per l’Italia Qual è stato l’oggetto della discussione tra? ...