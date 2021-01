“Shed The Skin” è il nuovo singolo di Krait!

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali ildi Krait, cantante e componente del gruppo alternative metal Deceit Machine, intitolatoThe. “theè il mio primoe vuole essere l’introduzione al miomondo. Le atmosfere sono cupe, misteriose, come in un incubo in cui striscia il serpente notturno e letale da cui prendo il mio nome d’arte, il krait.theindica anche la volontà di cambiare e di mettersi alla prova, adattandosi a diversi stili musicali e combinandoli fra loro.” – KraitIlrappresenta quindi la prima sperimentazione vicina alle sonorità hip-hop per la cantante proveniente da rock e metal. Una commistione ...