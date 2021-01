She-Hulk | Ginger Gonzaga si unisce alla serie Marvel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), attrice dellaKidding, farà parte del cast di She-, nuovatargatache sarà disponibile su Disney+. Nuove news rivelano che l'attricesi unirà al cast dellaShe-, nuovo show Disney+ del mondocon Tatiana Maslany, e sembra che interpreterà la migliore amica di Jennifer Walters. Deadline ha rivelato che l'attrice di Kiddinginterpreterà la migliore amica di Jennifer in She-. Il nome del personaggio non è stato ancora rivelato, ma grazie a un tweet della stessa attrice abbiamo conferma che parteciperà a questo nuovo prodotto delCinematic ...