Sgarbi attacca la Segre | «Ha mai manifestato indignazione per suo marito?» | ma si sbaglia

Sgarbi contro Segre – Mercoledì 20 gennaio 2021. Nella tarda mattinata di ieri, durante l'intervento dell'onorevole Pierferdinando Casini, ha fatto il suo ingresso nell'Aula di Palazzo Madama Liliana Segre. L'entrata della senatrice a vita, arrivata da Milano, nonostante il parere contrario dei medici per via dell'età, è stata accolta da sentiti applausi da parte delle forze di maggioranza. Ma non a tutti è risultata gradita la sua "presenza". Tra i pochi il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ha cercato di spiegare le discutibili ragioni del suo risentimento. Nel mirino del politico alcune dichiarazioni della 90enne, contestata anche dal leghista Salvini. leggi anche l'articolo —> Conte, fiducia al Senato con 156 voti a favore: la maggioranza c'è ma è più debole, Nencini "tradisce" Renzi

La fiducia al governo Conte bis è stata votata da 156 senatori, tra cui anche Liliana Segre. Al suo ingresso in Senato è stata salutata da un ...

