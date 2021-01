Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Iv. “Astensione sulle pregiudiziali. Decreto limita in modo incongruo la libertà personale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) prima capriola di Italia viva. Da quando si è aperta la crisi di governo, i renziani hanno ripetuto come un mantra che avrebbero appoggiato i prossimi provvedimenti contro la pandemia, vista la grave situazione in cui versa il Paese. Lo ha confermato solo due giorni fa alla Camera Ettore Rosato: “La nostra è una rottura responsabile. Voteremo il Decreto ristori, mercoledì in Aula voteremo lo scostamento di bilancio, giovedì e venerdì anche il Decreto sul Covid, così come continueremo a sostenere tutte le misure che aiuteranno il nostro Paese nella lotta al coronavirus“. Un modo per smarcarsi da chi li accusa di aver deciso di tagliare i ponti con Palazzo Chigi proprio quando il calendario dei lavori parlamentari si è fatto fittissimo, tra le misure di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)di Italia viva. Da quando si è aperta la crisi di governo, i renziani hanno ripetuto come un mantra che avrebbero appoggiato i prossimi provvedimenti contro la pandemia, vista la grave situazione in cui versa il Paese. Lo ha confermato solo due giorni fa alla Camera Ettore Rosato: “La nostra è una rottura responsabile. Voteremo ilristori, mercoledì in Aula voteremo lo scostamento di bilancio, giovedì e venerdì anche ilsul, così come continueremo a sostenere tutte leche aiuteranno il nostro Paese nella lotta al coronavirus“. Unper smarcarsi da chi li accusa di aver deciso di tagliare i ponti con Palazzo Chigi proprio quando il calendario dei lavori parlamentari si è fatto fittissimo, tra ledi ...

matteorenzi : Oggi giornata di dibattito in #Senato sul Recovery Plan e sulle dimissioni delle nostre ministre. Io interverrò nel… - SenatoStampa : #Fiducia. Con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti il #Senato approva la risoluzione di maggioranza sull… - Palazzo_Chigi : La replica del Presidente @GiuseppeConteIT a seguito della discussione generale sulle Comunicazioni al Senato della… - CarlottaMarche7 : RT @LiciaRonzulli: In #Senato si discute dello scostamento di bilancio di 32 miliardi che serviranno (si spera) per aiutare gli italiani in… - lvoir : RT @ElioLannutti: Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. “Astensione”. Rosato l’altro ieri garantiva: “Le votiamo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato sulle Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. "Astensione". Rosato l'altro ieri garantiva: "Le votiamo, siamo responsabili" Il Fatto Quotidiano Scostamento, Toffanin (FI): FI lo voterà, ma Conte non può andare avanti

Roma, 20 gen - "È evidente che il governo Conte non ha più la maggioranza assoluta in Senato, i numeri per governare non ci sono e a ogni provvedimento se la gioca sul filo del rasoio. Non ci sono sol ...

Selvaggia Lucarelli ironizza sul ritardo di Ciampolillo

Selvaggia Lucarelli tramite i suoi seguitissimi profili social ha di recente ironizzato sul ritardo di Ciampolillo al Senato. Il politico ha infatti ...

Roma, 20 gen - "È evidente che il governo Conte non ha più la maggioranza assoluta in Senato, i numeri per governare non ci sono e a ogni provvedimento se la gioca sul filo del rasoio. Non ci sono sol ...Selvaggia Lucarelli tramite i suoi seguitissimi profili social ha di recente ironizzato sul ritardo di Ciampolillo al Senato. Il politico ha infatti ...