Senato, Nencini precisa: "La mia posizione nota, sul sì ricostruzioni fantasiose" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il voto è arrivato sul gong, dopo concitati minuti d'attesa. Il sì di Riccardo Nencini, Senatore socialista, è arrivato per ultimo e ha portato il totale a 156, consegnando a Conte una maggioranza labile, ma sufficiente a mantenere l'attuale assetto in attesa del rafforzamento della maggioranza promesso dal premier. Si è parlato molto del voto di Nencini, che il giorno dopo ci ha tenuto a dire la sua, per evitare che il suo 'sì' potesse essere strumentalizzato: "Sul mio voto al Senato leggo interpretazioni sbagliate, sul voto sul filo di lana addirittura arzigogoli senza nessun fondamento – ha scritto il Senatore su facebook – Voglio ringraziare tutti coloro, e sono tanti, che mi sono stati vicino in giornate davvero complicate, anche chi ha espresso opinioni diverse. Abbraccio a tutti".

