Senato, caos sul voto di Lello Ciampolillo: chi è e perché parlano tutti di lui (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Senatore Lello Ciampolillo è tra i protagonisti del voto sulla fiducia al governo: dopo aver espresso la sua preferenza in ritardo, la presidente Elisabetta Casellati è dovuta ricorrere al "Var". (Facebook)Giornata concitata al Senato per il voto sulla fiducia al governo Conte. I Senatori si sono divisi tra il sì, il no e l'astensione: fino all'ultimo momento l'esecutivo è rimasto in bilico, ottenendo alla fine una maggioranza relativa ma non assoluta, con 156 voti favorevoli. Ad alimentare il caos e la tensione già presenti alla Camera ci ha pensato Alfonso Ciampolillo, chiamato anche Lello, Senatore del gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle. Classe 1972, nel 2009 è stato il ...

