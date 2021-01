“Sempre nel mio cuore” | Paolo Bonolis sconvolto per il pesante lutto

Leggi su kronic

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo storico conduttore della trasmissione “Avanti un altro”, ha dato notizia del suo dolore per la perdita indicibile L’intero staff di “Avanti un altro” è in. Ed è con un post su Instagram cheha manifestato il suo dispiacere per l’inaspettata perdita della tanto amata Eliana, la collaboratrice del dietro le quinte del programma, in onda in fascia pre-serale su Canale 5. Non nota al pubblico, ma molto rispettata dai colleghi, si prendeva cura dei suoi collaboratori con gentilezza e cordialità. Anche uno dei protagonisti di “Avanti un altro”, Francesco Cozzolino, si è unito alle condoglianze. Infatti ha commentato su Instagram: “Mancherà a tutti noi,sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevibelle parole”. LEGGI ANCHE —> Roberta ...