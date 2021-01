“Sembrava una bomba”. Palazzo di Madrid sventrato da un’esplosione: almeno due morti (video) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) almeno due persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite oggi pomeriggio in un’esplosione di un Palazzo nel centro di Madrid. L’esplosione, avvenuta in un edificio in via Toledo, ha causato danni diffusi, secondo le riprese video twittate dal servizio di informazioni di emergenza del municipio di Madrid. “Sembrava una bomba”, hanno dichiarato alcuni testimoni al quotidiano As. Il Palazzo sventrato nel cuore di Madrid almeno quattro piani sono stati colpiti dall’esplosione e i vigili del fuoco stanno evacuando le persone dall’area, ha detto il sindaco. L’edificio potrebbe essere a rischio di crollo. Al momento si ipotizza una fuga di gas. Il sindaco di Madrid ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021)due persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite oggi pomeriggio indi unnel centro di. L’esplosione, avvenuta in un edificio in via Toledo, ha causato danni diffusi, secondo le ripresetwittate dal servizio di informazioni di emergenza del municipio di. “una”, hanno dichiarato alcuni testimoni al quotidiano As. Ilnel cuore diquattro piani sono stati colpiti dall’esplosione e i vigili del fuoco stanno evacuando le persone dall’area, ha detto il sindaco. L’edificio potrebbe essere a rischio di crollo. Al momento si ipotizza una fuga di gas. Il sindaco di...

