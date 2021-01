Sei nuovi casi a Pechino | in lockdown 1 | 7 milioni di persone

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha imposto ila 1,7dinel distretto di Daxing, a sud della capitale dove si trova il nuovo aeroporto, dopo che sono stati trovati seidi Covid-19 per un totale nella città salito a quota 15. “Irilevati a Daxing hanno lanciato l’allarme che la situazione epidemica è dura e complessa - ha affermato Xu Hejian, portavoce della municipalità, in conferenza stampa -. Non possiamo allentare sulla prevenzione deiimportati e sul rimbalzo domestico”.ha anche esteso a 28 giorni il periodo di restrizioni a chiunque arrivi dall’estero, di cui 14 di quarantena in strutture centralizzate. Ai residenti di cinque complessi di appartamenti di Daxing è stato impedito di lasciare le proprie abitazioni a partire ...