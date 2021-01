Scuole medie e superiori in Campania, in arrivo l’ordinanza di De Luca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A sorpresa le quarte e quinte elementari rientreranno in classe domani in Campania, si attende ora l’ordinanza per le Scuole medie e superiori annunciata già questo pomeriggio dal presidente della Regione. Il Tar oggi ha bocciato le ordinanze di De Luca con cui disponeva la didattica a distanza e così la regione è corsa ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A sorpresa le quarte e quinte elementari rientreranno in classe domani in, si attende oraper leannunciata già questo pomeriggio dal presidente della Regione. Il Tar oggi ha bocciato le ordinanze di Decon cui disponeva la didattica a distanza e così la regione è corsa ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilgiornaledicas : IL TAR COSTRINGE DE LUCA A RIAPRIRE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - NicolaCavalier2 : RT @dirittoitaliano: Campania: sospesa l'Ordinanza del Presidente della regione che dispone il proseguimento della DAD per le scuole elemen… - dirittoitaliano : Campania: sospesa l'Ordinanza del Presidente della regione che dispone il proseguimento della DAD per le scuole ele… - beltrauno : La” variante inglese” è molto infettiva come dimostra l’alto numero di contagiati alle scuole medie di Morbio. La d… - Strill_it : Corigliano Rossano (Cs), il Tar sospende l’ordinanza Stasi: riaprono scuole elementari e medie… -