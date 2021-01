Scuola, Tar Campania 'sì a lezioni in presenza'/ Bocciata ordinanza di De Luca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Tribunale amministrativo regionale ( Tar ) della Campania si è espresso sull'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca per lo stop delle scuole , bocciandola. Lo riferisce il quotidiano La Stampa che riporta la decisione del giudice secondo il quale il virus si diffonde anche con le scuole chiuse, come dimostrano i fatti avvenuti durante e dopo le vacanze di Natale. Per ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Tribunale amministrativo regionale ( Tar ) dellasi è espresso sull'del governatore Vincenzo Deper lo stop delle scuole , bocciandola. Lo riferisce il quotidiano La Stampa che riporta la decisione del giudice secondo il quale il virus si diffonde anche con le scuole chiuse, come dimostrano i fatti avvenuti durante e dopo le vacanze di Natale. Per ...

