Scuola in presenza, scontro in Regione Lombardia: "Al centrodestra non interessa" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo le occupazioni dei licei Volta, Parini e numerosi altri nella città di Milano e l'incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e gli studenti del Vittorio Veneto, il delicato tema della didattica in presenza approda nel Consiglio regionale lombardo. Nella seduta di ieri è stata discussa una mozione del centrosinistra sul "Ritorno alla didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado", che però la maggioranza ha respinto, affermando che "è compito del governo occuparsi di questi temi", come spiega la prima firmataria Paola Bocci. "Avevamo chiesto poche, precise cose per riportare i ragazzi in classe, perché la Dad è utile ma comporta rischi, disturbi e disagi gravi, colpisce il benessere psicofisico, il livello di apprendimento, nega uguali opportunità di accesso e condizioni di studio, porta aumento della dispersione scolastica", continua ...

