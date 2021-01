(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Considerando anche gli interventi fiscali, il settore delle'ha beneficiato di interventi per oltre 48 miliardi', mentre ale al'sono stati destinati circa 35 miliardi'. A ...

MEF_GOV : Alle ore 13 audizione del Ministro Roberto Gualtieri nelle Commissioni 5a e V Bilancio congiunte nell’ambito dell’e… - Dome689 : RT @TgLa7: #Gualtieri: in nostre intenzioni questo ultimo scostamento - giacomozuliane : RT @MediasetTgcom24: Scostamento, Gualtieri: 'A imprese 48 mld, 35 a lavoro e sociale' #RobertoGualtieri - TgLa7 : #Gualtieri: in nostre intenzioni questo ultimo scostamento - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scostamento, Gualtieri: 'A imprese 48 mld, 35 a lavoro e sociale' #RobertoGualtieri -

Ultime Notizie dalla rete : Scostamento Gualtieri

TGCOM

Confermato anche impegno ad assorbire aumento in un decennio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - "Ove la stima del Pil 2021 venisse ...Considerando anche gli interventi fiscali, il settore delle imprese "ha beneficiato di interventi per oltre 48 miliardi", mentre al lavoro e al sociale "sono stati destinati circa 35 miliardi". A indi ...