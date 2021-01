Scostamento di bilancio, sì del Senato con 291 sì e nessun contrario. Passa la risoluzione che autorizza il governo a fare 32 miliardi di deficit (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza il governo ad un nuovo Scostamento di bilancio da 32 miliardi. I voti favorevoli sono stati 291, nessun voto contrario e una astensione. Per l’ok era necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti. Tutte le forze politiche hanno dunque votato a favore del provvedimento che consente di trovare le risorse per il nuovo decreto Ristori per le attività e i professionisti che hanno subito perdite con le nuove misure restrittive per contenere la nuova ondata di contagi. Previsti anche nuovi stanziamenti per la cassa integrazione e per enti locali, forze dell’ordine, protezione civile e sanità, in particolare per “l’acquisto, la conservazione e la logistica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Aula delha approvato ladi maggioranza cheilad un nuovodida 32. I voti favorevoli sono stati 291,votoe una astensione. Per l’ok era necessario raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti. Tutte le forze politiche hanno dunque votato a favore del provvedimento che consente di trovare le risorse per il nuovo decreto Ristori per le attività e i professionisti che hanno subito perdite con le nuove misure restrittive per contenere la nuova ondata di contagi. Previsti anche nuovi stanziamenti per la cassa integrazione e per enti locali, forze dell’ordine, protezione civile e sanità, in particolare per “l’acquisto, la conservazione e la logistica ...

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha illustrato quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere con lo scostamento di bilancio che oggi ...

