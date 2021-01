Scongiurata la caduta. Ora la maggioranza può solo rafforzarsi. Conte: “Subito al lavoro per superare l’emergenza sanitaria e la crisi” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo ha incassato la fiducia anche al Senato. Con 156 voti a favore, 140 contrari, 16 astenuti. Un risultato “parzialmente” positivo se si considera che l’obiettivo dell’Esecutivo era quello di arrivare a un gap tra i sì e i no alla fiducia che superasse quota 18, ovvero i senatori di Iv. E che mancherebbero all’appello solo 5 voti per la maggioranza assoluta. Quattro in realtà. Un senatore dei Cinque Stelle (Castiello) era assente causa Covid. Come Marino di Iv. Una votazione con giallo finale. Sono stati riammessi al voto al fotofinish Ciampolillo (ex M5s) e il socialista Nencini. Due sì che fanno la differenza. La maggioranza, priva di Iv, partiva da 148 seggi, scesi appunto a 147 per l’assenza del pentastellato. In questo numero venivano compresi una serie di senatori ex M5S o ex FI che già da tempo sostenevano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo ha incassato la fiducia anche al Senato. Con 156 voti a favore, 140 contrari, 16 astenuti. Un risultato “parzialmente” positivo se si considera che l’obiettivo dell’Esecutivo era quello di arrivare a un gap tra i sì e i no alla fiducia che superasse quota 18, ovvero i senatori di Iv. E che mancherebbero all’appello5 voti per laassoluta. Quattro in realtà. Un senatore dei Cinque Stelle (Castiello) era assente causa Covid. Come Marino di Iv. Una votazione con giallo finale. Sono stati riammessi al voto al fotofinish Ciampolillo (ex M5s) e il socialista Nencini. Due sì che fanno la differenza. La, priva di Iv, partiva da 148 seggi, scesi appunto a 147 per l’assenza del pentastellato. In questo numero venivano compresi una serie di senatori ex M5S o ex FI che già da tempo sostenevano ...

