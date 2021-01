Sci alpino, Sofia Goggia guida la prima prova a Crans Montana. Che Italia con 5 azzurre in top7! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Italia protagonista nella prima prova della discesa di Crans Montana. Cinque azzurre tra le prime sette, con Sofia Goggia in testa alla classifica. La bergamasca ha realizzato il miglior tempo (1’29”83), confermandosi la favorita per le due discese in programma venerdì e sabato, con il superG della domenica che completerà una tre giorni dedicata alla velocità. Anche a Crans Montana si ripropone il duello tra la bergamasca e la svizzera Corinne Suter, seconda al traguardo con un ritardo di 20 centesimi da Goggia. Come detto è stata una prima prova a tinte azzurre, infatti al terzo e quarto posto ci sono Elena Curtoni e Federica Brignone, rispettivamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)protagonista nelladella discesa di. Cinquetra le prime sette, conin testa alla classifica. La bergamasca ha realizzato il miglior tempo (1’29”83), confermandosi la favorita per le due discese in programma venerdì e sabato, con il superG della domenica che completerà una tre giorni dedicata alla velocità. Anche asi ripropone il duello tra la bergamasca e la svizzera Corinne Suter, seconda al traguardo con un ritardo di 20 centesimi da. Come detto è stata unaa tinte, infatti al terzo e quarto posto ci sono Elena Curtoni e Federica Brignone, rispettivamente ...

