Sci alpino: Marta Rossetti, operazione prevista domani alla Clinica Città di Brescia. Quella delle sorelle Fanchini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’infortunio di Marta Rossetti non ci voleva proprio per la squadra femminile italiana di slalom, alle prese con ricambio generazionale e pettorali da abbassare e una competitività da ritrovare nella disciplina. Purtroppo, sono cose che possono capitare nel mondo agonistico dello sci alpino e la Bresciana saprà riprendersi al meglio in vista della stagione olimpica 2021-2022. Marta, dopo un consulto in Clinica Città di Brescia, ha deciso di farsi operare al ginocchio sinistro, infortunato dopo un caduta in allenamento, dal Dott. Giacomo Stefani che in passato aveva già operato diverse volte ai legamenti crociati anteriori delle ginocchia le sorelle Fanchini e anche il gigantista azzurro Giovanni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’infortunio dinon ci voleva proprio per la squadra femminile italiana di slalom, alle prese con ricambio generazionale e pettorali da abbassare e una competitività da ritrovare nella disciplina. Purtroppo, sono cose che possono capitare nel mondo agonistico dello scie lana saprà riprendersi al meglio in vista della stagione olimpica 2021-2022., dopo un consulto indi, ha deciso di farsi operare al ginocchio sinistro, infortunato dopo un caduta in allenamento, dal Dott. Giacomo Stefani che in passato aveva già operato diverse volte ai legamenti crociati anterioriginocchia lee anche il gigantista azzurro Giovanni ...

