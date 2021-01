Sci alpino, grave infortunio per Nina Ortlieb nella prova di Crans Montana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nina Ortlieb è caduta nella prima prova della discesa di Crans Montana. Fin da subito si è capito che l’infortunio per la velocista austriaca fosse di seria entità e questa ipotesi è stata confermata in queste ore dopo le prime analisi. La 24enne di Innsbruck ha riportato la lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio, del menisco esterno e anche della rotula. Un infortunio sicuramente molto grave e che ovviamente mette la parola fine sulla stagione di Ortlieb, che è già stata portata all’ospedale Schenk di Schruns, dove verrà operata Christian Schenk. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti, ma si tratta dello stesso infortunio subito dall’austriaca nel 2014. In carriera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è cadutaprimadella discesa di. Fin da subito si è capito che l’per la velocista austriaca fosse di seria entità e questa ipotesi è stata confermata in queste ore dopo le prime analisi. La 24enne di Innsbruck ha riportato la lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio, del menisco esterno e anche della rotula. Unsicuramente moltoe che ovviamente mette la parola fine sulla stagione di, che è già stata portata all’ospedale Schenk di Schruns, dove verrà operata Christian Schenk. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti, ma si tratta dello stessosubito dall’austriaca nel 2014. In carriera ...

I_Balocco : RT @CIPnotizie: ?Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli concedono il bis! Sulle nevi svizzere di Veyssonaz, dopo l'affermazione in Coppa Euro… - I_Balocco : RT @CIPnotizie: A Veyssonaz vittorie in Coppa Europa per Bertagnolli-Ravelli (guida) e Renee De Silvestro. Oggi le prove di Coppa del Mondo… - CIPnotizie : ?Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli concedono il bis! Sulle nevi svizzere di Veyssonaz, dopo l'affermazione in Co… - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, risultati prima prova discesa di #Kitzbuehel 2021: #Cochran il più veloce, #Marsaglia 31es… - pietro99_98 : RT @Eurosport_IT: Italia protagonista nella prima prova della discesa di Crans Montana.: 5 azzurre tra le prime 7, Goggia davanti a tutte!… -