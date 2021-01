Sassuolo, Carnevali su Scamacca: «Stasera incontrerò Paratici, ma non c’è solo la Juventus» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovanni Carnevali ha fatto il punto sulla situazione relativa a Gianluca Scamacca Oggi previsto un incontro di mercato tra Juve e Sassuolo per Gianluca Scamacca. L’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, intervenuto a Sportitalia, ha confermato le indiscrezioni. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Scamacca – «Scamacca è di nostra proprietà, è giovane. Pensavamo di mandarlo a giocare. È richiesto da più società, non c’è solo la Juve. Stasera incontreremo Paratici, ma è ancora lunga. Non c’è tanta possibilità in questo momento nel fare investimenti, visto l’attuale momento. Scamacca ha tante possibilità di andare in altri club, anche stranieri, non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovanniha fatto il punto sulla situazione relativa a GianlucaOggi previsto un incontro di mercato tra Juve eper Gianluca. L’a.d. neroverde Giovanni, intervenuto a Sportitalia, ha confermato le indiscrezioni. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «è di nostra proprietà, è giovane. Pensavamo di mandarlo a giocare. È richiesto da più società, non c’èla Juve.incontreremo, ma è ancora lunga. Non c’è tanta possibilità in questo momento nel fare investimenti, visto l’attuale momento.ha tante possibilità di andare in altri club, anche stranieri, non ...

