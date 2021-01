Santo del Giorno 20 Gennaio: San Fabiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Santo del Giorno 20 Gennaio è San Fabiano, che da semplice contadino laico fu eletto papa, ruolo che ricoprì dal 236 al 250. La sua elezione fu decisa da… da una colomba. Fabiano morì martire: fu condannato a morte dopo essersi rifiutato di adorare gli idoli. Conosciamo meglio questa importante figura religiosa: vediamo chi era e cosa fece di importante San Fabiano. Santo del Giorno 20 Gennaio: chi era San Fabiano. Cenni biografici essenziali Della vita di San Fabiano prima che diventasse papa non sappiamo praticamente nulla, neanche la data di nascita. Il suo modo di diventare pontefice fu decisamente particolare. Nel 236, dopo la morte di Antero, i fedeli si riunirono a Roma per decidere chi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ildel20è San, che da semplice contadino laico fu eletto papa, ruolo che ricoprì dal 236 al 250. La sua elezione fu decisa da… da una colomba.morì martire: fu condannato a morte dopo essersi rifiutato di adorare gli idoli. Conosciamo meglio questa importante figura religiosa: vediamo chi era e cosa fece di importante Sandel20: chi era San. Cenni biografici essenziali Della vita di Sanprima che diventasse papa non sappiamo praticamente nulla, neanche la data di nascita. Il suo modo di diventare pontefice fu decisamente particolare. Nel 236, dopo la morte di Antero, i fedeli si riunirono a Roma per decidere chi ...

c_appendino : #RT @TorinoClick: La Polizia Municipale celebra San Sebastiano, Santo Patrono del Corpo, mercoledì 20 Gennaio alle… - lamacchia7 : Mons. Angelo Comastri – Misteri gloriosi del Santo Rosario - tharrosinfo : RT @SardegnaTurismo: Dalla notte dei tempi si ringrazia il santo per il dono vitale del fuoco accendendo in suo onore grandi falò. E' l'ini… - V_for_Love_ : RT @ValeryVitaPorn: La replica della diretta del venerdi santo é online per tutti i membri PREMIUM del mio GREGGE - dontletmehere : RT @Ginginnigin: Carlotta ha capito tutto del discorso di MTR tanto che adesso asseconda D. che pensa che se la sia presa per il voto. Carl… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Martedì 19 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday I Lupi tornano in campo al PalaParenti Derby-recupero contro il temibile Siena

Dopo un mese di inattività per il Covid, tornano in campo i Lupi. Stasera la Kemas Lamipel ospita (a porte chiuse) Siena al PalaParenti alle ore 19,30. Si tratta del recupero della undicesima giornata ...

Tornano le antiche formelle nell’abbazia di San Caprasio

Dopo il furto del 2017 le tre opere in marmo del XVI secolo sono state restaurate Terminato anche il recupero del fonte battesimale medievale e dei poli liturgici ...

Dopo un mese di inattività per il Covid, tornano in campo i Lupi. Stasera la Kemas Lamipel ospita (a porte chiuse) Siena al PalaParenti alle ore 19,30. Si tratta del recupero della undicesima giornata ...Dopo il furto del 2017 le tre opere in marmo del XVI secolo sono state restaurate Terminato anche il recupero del fonte battesimale medievale e dei poli liturgici ...