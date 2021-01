Sant’Antonio Abate | nascondeva droga e polvere infiammabile in cantina | arrestato 51enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri della stazione dihanno effettuato un arresto nei confronti di Salvatore Di Riso, 51 anni già noto alle forze dell’ordine, per detenzione diai fini di spaccio. Nel corso di un controllo presso l’abitazione di Di Riso, i carabinieri hanno rinvenuto nella70 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. I militari hanno esteso le perquisizioni ad alcuni ruderi poco distanti dall’abitazione di Di Riso, rinvenendo all’interno degli stessi 1 chilo e 380 grammi di marijuana, un altro bilancino di precisione, 1 flacone di ammoniaca, 45 cartucce calibro 9, 9 cartucce calibro 12, 1 casco integrale, 1 scaldacollo, 1 passamontagna e 2 paia di guanti in lana. In ultimo, i carabinieri hanno ...