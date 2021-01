Sanremo, Amadeus sceglie la co-conduttrice: giovane e italiana, ecco chi è (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo il Corriere della Sera, ormai la decisione è stata presa: ecco chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo il Corriere della Sera, ormai la decisione è stata presa:chi affiancheràsul palco dell'Ariston L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MarioManca : #Sanremo2021, dall'ipotesi Can Yaman al taglio del budget: a che punto siamo - rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mai nella storia di Sanremo ci sono state 26 canzoni. Non pensate di andare a dormire p… - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - analis30 : RT @BHaitam1: ??????: Can Yaman, dal remake di Sandokan al fianco di Luca Argentero, al Festival di Sanremo: sarà uno dei SUPER OSPITI che aff… - lamescolanza : @Sanremo, @Amadeus sceglie la co-conduttrice: giovane e italiana, ecco chi è -